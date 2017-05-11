تطبيق يكشف لك حقوق التطبيقات على هاتفك

هناك بعض التطبيقات، التي تتطلب الوصول إلى جميع البيانات على الهاتف الذكي أو الحاسب اللوحي بغض النظر عما إذا كانت تحتاج إليها بالفعل لأداء وظيفتها أم لا، ولذلك ينصح خبراء الأمان بعدم السماح لبعض التطبيقات بالوصول إلى جهات الاتصال أو قائمة المكالمات الهاتفية.

وعند تثبيت التطبيقات على الأجهزة الجوالة ولم يكن المستخدم منتبهاً لنوعية حقوق الوصول، التي تطلبها هذه التطبيقات، فيمكنه من خلال التطبيق Permission Friendly Apps مثلاً التعرف على هذه الحقوق، حيث يقوم البرنامج برصد البيانات، التي يرغب التطبيق في الوصول إليها، ويقدمها في عرض عام، كما أنه يحذر أيضاً من الوصول إلى بطاقة الذاكرة SD الخارجية.

وعن طريق وظيفة الوصول السريع يتمكن المستخدم من بدء تشغيل التطبيقات المدرجة في القائمة أو حذفها أو تمييزها بأنها تطبيقات جيدة، ومع ذلك لا يتمكن المستخدم من تغيير حقوق الوصول الفردية انطلاقا من التطبيق مباشرة، ويتوافر تطبيق Permission Friendly Apps للأجهزة الجوالة المزودة بنظام تشغيل غوغل أندرويد بدءاً من الإصدار 6. ( DPA )

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