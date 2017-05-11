ثلاثي الـ “MSN ” يواصل تفوقه التهديفي على غريمه التقليدي الـ ” BBC “

واصل الثلاثي الهجومي بنادي #برشلونة الإسباني الشهير بإسم “MSN” تفوقه التهديفي على غريمه الثلاثي الهجومي بنادي #ريال_مدريد الإسباني المعروف بإسم ” BBC”، وذلك للموسم الثالث على التوالي، أي منذ موسم (2014-2014)، وهو الموسم الذي شهد استكمال الأضلاع الثلاثة لكل نادٍ منهما.

ويقود الثلاثي الهجومي الكتالوني الهداف الارجنتيني ليونيل ميسي، الذي يعتبر أقدم وأقوى ضلع من الأضلاع الثلاثة، ومعه الأوروغوياني لويس سواريز والبرازيلي نيمار دا سيلفا، إذ سجل هذا الثلاثي 102 هدف حتى الآن، في كافة الاستحقاقات الرسمية، بعدما استغل مواجهة فياريال السبت المنصرم لبلوغ سقف الـ 100 هدف، وتجاوزه للعام الثالث على التوالي، حيث سجل ميسي هدفين في المباراة، بينما احرز سواريز هدفاً شأنه شأن نيمار، لتكون مباراة “الغواصات الصفراء” هي السابعة هذا الموسم التي ينجح فيها الـ”MSN” في التهديف معاً .

هذا وتتوزع أهداف الثلاثي الكتالوني على كل من ميسي الذي سجل 51 هدفاً خلال 49 مباراة، و سواريز الذي احرز 35 هدفاً خلال 49 مباراة ، ونيمار الذي وقع على 16 هدفاً خلال 42 مباراة.

وبفضل الرباعية نجح الثلاثي الهجومي الكتالوني في توسيع الفارق عن الثلاثي الهجومي المدريدي إلى 41 هدفاً ، بعدما اكتفى الـ “BBC” بالتوقيع على 61 هدفًا، منها 35 هدفاً للبرتغالي كريستيانو رونالدو في 41 مباراة، و 17 هدفاً للفرنسي كريم بن زيمة احرزها خلال 44 مباراة وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، بينما وقع الويلزي غاريث بيل على 9 أهداف في 26 مباراة.

وتكشف الأرقام عن حالة التفوق التهديفي المذهلة التي حققها الثلاثي الهجومي الكتالوني ليس على غريمه التقليدي فحسب، بل باحتساب عدد الأهداف التي سجلها الثلاثي الهجومي الأساسي المدريدي ( رونالدو – بنزيمة – بيل)، وتلك التي سجلها الثلاثي الاحتياطي للميرينغي (موراتا – فاسكيز- لوكاس) والتي بلغت إجمالياً 99 هدفاً أي يفارق ثلاثة أهداف عن الـ” MSN” ، وذلك بعدما عمد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الى إراحة العناصر الهجومية الأساسية للفريق في عدة مباريات خاصة في بطولة الدوري المحلي لتركز طاقاتها على المباريات الأوروبية في بطولة دوري الأبطال.

وبينما سجل الـ “البي بي سي” 61 هدفًا، فقد سجل الثلاثي الاحتياطي له 38 هدفاً، بواسطة ألفارو موراتا الذي سجل 20 هدفًا، و ماركو أسينسيو الذي احرز 9 أهداف، ولوكاس فاسكيز الذي وقع على 4 أهداف.

وفي حال احتسبت الأهداف التي سجلها لاعبو برشلونة بواسطة مهاجمين آخرين غير ثلاثي “الام اس ان” ، فإن الرصيد الإجمالي للفريق الكتالوني سوف يصل إلى 122 هدفاً، بعدما سجل التركي اردا توران 13 هدفًا ، واحرز الإسباني باكو ألكاسير 7 أهداف.

هذا ولا تزال أمام ميسي وزميليه الأوروغوياني والبرازيلي، الفرصة مواتية لتحسين رصيدهم التهديفي في موسم واحد والاقتراب من الرقم القياسي المسجل بإسمهم في الموسم المنصرم، عندما سجلوا معاً 133 هدفاً برزنامة أكثر، إذ لا تزال امامهم 4 مباريات قبل إسدال الستار عن منافسات هذا الموسم، منها ثلاثة لقاءات في الجولات الثلاث الأخيرة في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى مباراة ديبورتيفو ألافيش في نهائي كأس الملك .

في المقابل، تبقى لرونالدو وزميليه 5 مباريات لرفع رصيدهم التهديفي، منها 4 مباريات في بطولة “الليغا” ، ومباراة نهائي أبطال أوروبا.

ويتجه الـ “MSN” الى الحفاظ على جائزة “الببيتشيتشي” كأفضل هداف في “الليغا” وجائزة “الحذاء الذهبي” كأفضل هداف في أوروبا ، بفضل “البرغوث” الذي رفع رصيده إلى 35 هدفاً و 70 نقطة في صدارة الهدافين.

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