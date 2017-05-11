جراح ابراهيموفيتش يؤكد قدرته على مواصلة اللعب ” لسنوات “

أكد الجراح فريدي فو الذي اجرى العملية الجراحية للمهاجم السويدي #زلاتان_ابراهيموفيتش (35 عاما) في ركبته مطلع أيار/مايو، ان الاخير يتمتع بلياقة بدنية تخوله مواصلة مزاولة كرة القدم “لسنوات”.

وأوضح فو المتحدر من هونغ كونغ ويعمل في المستشفى الجامعي ببيتسبرغ (الولايات المتحدة)، في تصريح لصحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بورست” انه انبهر بمورفولوجيا لاعب مانشستر يونايتد الانكليزي بعد 15 عاما من اللعب على أعلى المستويات.

وقال “لا يزال في امكانه اللعب لسنوات عديدة، انه في حالة جيدة، قوي جدا، من الناحية البيولوجية، ومورفولوجيا عظامه، كل شيء على الاطلاق في حالة جيدة جدا”.

وتعرض ابراهيموفيتش لإصابة خطرة في ركبته في المباراة التي فاز فيها فريقه على اندرلخت البلجيكي في اياب ربع نهائي “يوروبا ليغ” في 20 نيسان/ابريل، وخضع لعملية جراحية ناجحة مطلع الشهر الجاري من قبل فو الخبير في إجراء جراحات للرياضيين.

أضاف فو “هو أحد رياضيي القمة الذين اجريت لهم عمليات جراحية، مضيفا ردا على سؤال حول تصريحات مينو رايولا، وكيل أعمال ابراهيموفيتش الذي رأى ان السويدي موضوع “بحث علمي”، “بالتأكيد، في المستقبل، عندما يعتزل اللعب نهائيا”.

ومنذ إصابة ابراهيموفيتش، تكهنت الصحافة حول الوجهة المقبلة للاعب الذي ينتهي عقده مع يونايتد نهاية هذا الموسم، مع امكانية تجديده عاما اضافيا. وكان اللاعب نفسه اكد عقب العملية ثقته في عودته الى الملاعب بحالة “قوية جدا”، دون أن يعطي أي مؤشرات على تطلعاته اذا ما سيمدد عقده مع مانشستر يونايتد.

وحقق ابراهيموفيتش موسما جيدا مع يونايتد، اذ سجل له 28 هدفا في 46 مباراة، وساهم في إحرازه لقب كأس رابطة الاندية الانكليزية المحترفة على حساب ساوثمبتون (3-2). وانضم السويدي إلى يونايتد هذا الموسم في صفقة انتقال حر بعد أربعة مواسم مع باريس سان جرمان الفرنسي، قاده خلالها الى إحراز مختلف الألقاب المحلية. ( AFP )

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