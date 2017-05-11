حلب : القبض على شاب و شقيقه العسكري بعد نصبهما على ” صديقة ” الأول ملايين الليرات

قالت وسائل إعلام موالية، الأربعاء، إن عناصر “فرع الأمن الجنائي بمحافظة حلب”، ألقت القبض على عصابة قامت بعملية سلب واحتيال.

وقامت العصابة بعملية الاحتيال على فتاة تدعى “مروة.ف” بحجة شراء سيارة لها.

ونقل الإعلام الموالي، عن مصدر بفرع الأمن الجنائي قوله، إن “العصابة مؤلفة من شقيقين هما باسل. م ومحمد علي.م، وقام الأول باستغلال معرفته وصداقته بالفتاة وأقنعها بأن يبحث لها عن سيارة خاصة لتشتريها”.

وجاء في التفاصيل أيضاً أن المدعية مروة “حضرت إلى فرع الأمن الجنائي بعد إحالتها من المحامي العام الأول، وقالت إن شخصاً مجهول وملثماً يرتدي الزي العسكري قام بسلب مبلغ 3 ملايين و 350 ألف ليرة سورية منها وسيارة كيا سيراتو في حي الموغامبو تحت قوة السلاح أثناء ذهابها مع صديقها باسل إلى مديرية النقل لدفع ثمن السيارة وفراغتها باسمها”.

وبعد التحري من قبل الفرع “تبين أن المدعو باسل كان على اتفاق مع الخاطف شقيقه محمد علي لسلب الفتاة نقودها والاحتيال عليها وأن السيارة كيا سيراتو تعود ملكيتها لوالدهما، الذي ليس على علم بما فعله أولاده”.

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