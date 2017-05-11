دراسة : البرازيل الأولى عالمياً بعدد لاعبي كرة القدم

قال المركز الدولي للدراسات الرياضية (CIES)، إن البرازيل تملك أكبر عدد لاعبي رياضة كرة القدم، يشاركون في البطولات الدولية والقارية.

وأضاف المركز في بيان له أنه أجرى دراسة شملت 93 اتحادًا لكرة القدم، و137 بطولة دورية تتبع لها.

وأشار البيان أن الدراسة أظهرت أن البرازيل تمتلك ألف و202 لاعب كرة قدم يشاركون في البطولات الدورية لكرة القدم، وأنها تتقدم دول العالم بعدد اللاعبين.

ولفت البيان أن فرنسا شغلت المركز الثاني برصيد 781 لاعب، فيما شغلت الأرجنتين المركز الثالث بـ 753 لاعب.

ووفق البيان فإن تركيا كانت بين الدول الـ 50 الأولى حول العالم بتصدير اللاعبين إلى الأندية العالمية.

وأضاف البيان أن تركيا كانت على رأس الدول التي صدرت لاعبين للفرق البرازيلية والفرنسية. ( ANADOLU )

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