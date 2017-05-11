رئيس لجنة الدفاع و الأمن في مجلس الاتحاد الروسي : نستطيع إرسال أسلحة إضافية إلى سوريا بما في ذلك المدفعية

صرح رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي، فيكتور أوزيروف، أن روسيا تستطيع إرسال أسلحة إضافية إلى سوريا، بما في ذلك المدفعية، “لحماية أماكن مرابطة قواتها”.

وقال أوزيروف إن هذا الإرسال منصوص عليه في الموافقة التي منحها مجلس الاتحاد (المجلس الأعلى للبرلمان الروسي) للرئيس الروسي بشأن استخدام القوات المسلحة الروسية في سوريا.

وذكرت القناة التلفزيونية “فوكس نيوز”، في وقت سابق، أن روسيا شحنت إلى سوريا أسلحة إضافية، حوالي 20 مدفعا من طراز هوزر “إم-30”.

وقال أوزيروف، الأربعاء لوكالة “سبوتنيك”: “أنا لا أرى أي سبب للقلق بالنسبة لزملائنا الغربيين. روسيا تقوم بمكافحة الإرهاب في سوريا، ولا تنوي محاربة أي طرف أخر، وإذا بدت هناك حاجة إلى تعزيز وحدات المدفعية، خاصة لحماية أماكن نشر عسكريينا، فهنا لا يوجد أي شيء إجرامي”.

وأشار السيناتور الروسي، إلى أن ” الموافقة، التي قدمها مجلس الاتحاد الروسي، لم تنص على أعداد دقيقة للأسلحة وأنواع المعدات العسكرية، لذلك يمكن إرسال الأسلحة من دون موافقات جديدة (من البرلمان)، لا يوجد في هذا انتهاك”. (RT-SPUTNIK)

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