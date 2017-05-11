روسيا : تكريم ” المقدم دانيلا ” الذي قاد 16 عسكرياً للانتصار على ” 300 إرهابي في سوريا “

كشفت وسائل إعلام روسيا عن قرار منح قائد إحدى وحدات المهام الخاصة التابعة للقوات الروسية والعاملة في سوريا، لقب “بطل روسيا”.

وأوضحت “روسيا 24″، أنه تم استدعاء المقدم دانيلا و3 ضباط من مجموعته إلى موسكو للتكريم، إذ تم منح المقدم لقب “بطل روسيا” والضباط الآخرين أوسمة قتالية.

وأوضحت القناة أن الضباط يعملون في مجموعة تضم 16 عسكريا، وتم تكريمهم “على قتالهم في الخطوط الأمامية ضد تنظيم جبهة النصرة في ريف حلب، إذ تمكنت المجموعة من إحباط هجمات عدة من قبل الإرهابيين والحيلولة دون سقوط خسائر بشرية”.

بدورها نقلت صحيفة “كومسومولسكايا برافدا” عن أحد الضباط، أن مجموعة القوات الخاصة الروسية “تمكنت خلال يومين من صد هجمات عدة من جانب نحو 300 إرهابي”.

وقال قائد المجموعة للصحيفة إن العسكريين الروس “سلموا المواقع التي دافعوا عنها، للجيش السوري، بعد أن منعوا خطر وقوع تلال استراتيجية قريبة في أيدي الإرهابيين”.

وتحدث القائد عن “وجود مرتزقة سود البشرة في صفوف المسلحين الذين هاجموا المواقع، حيث تحصن العسكريون الروس، وكشف أن المهاجمين كانوا يستخدمون أسلحة مطورة ليس سوفيتية وصينية الصنع فحسب، بل وأمريكية وإسرائيلية”.

وبطل روسيا هو أرفع لقب في الاتحاد الروسي يُمنح تكريما لخدمات بارزة أمام الدولة والشعب، ويحصل بطل روسيا على وسام خاص – النجمة الذهبية. (RT)

عكس السير