رويترز : مصابون في مداهمة قوات الأمن السعودية لحي شيعي شرق المملكة

قال سكان ونشطاء إن جرحى سقطوا في شرق السعودية الأربعاء عندما اقتحمت قوات الأمن الحي القديم ببلدة العوامية حيث تقول السلطات إن مسلحين شيعة يختبئون هناك.

وذكرت صحيفة مرآة الجزيرة الإلكترونية التي تعكس آراء الشيعة غالبا أنه تم تأكيد مقتل شخصين على الأقل في المداهمة التي بدأت فجرا. ولم يتسن الوصول لمسؤولين سعوديين للتعليق.

وتقول السلطات إن الشوارع الضيقة للحي القديم الذي يعرف باسم المسورة ويرجع تاريخه لأكثر من 200 عام أصبحت مخبأ لمسلحين شيعة يعتقد أنهم مسؤولون عن هجمات على قوات الأمن في المنطقة المنتجة للنفط والتي يغلب على سكانها الشيعة.

والعوامية نقطة احتكاك منذ وقت طويل بين الحكومة والشيعة الذين يشتكون من التمييز. وتصاعد التوتر منذ أن أعدمت السلطات قبل عام نمر النمر وهو رجل دين شيعي بارز أدين بالتحريض على العنف.

ولم تتوفر تفاصيل كثيرة عن الاشتباكات.

ونشر نشطاء صورا وتسجيلات فيديو لجرافات في شارع وسيارات تشتعل فيها النيران وجدران بها آثار طلقات نارية وقالوا إن قوات الأمن في سيارات مصفحة تمنع المسعفين من الوصول إلى المنطقة.

ولم يتسن على الفور التحقق من الصور أو التسجيلات أو من تقرير مرآة الجزيرة.

وقالت الصحيفة الإلكترونية في صفحتها على موقع فيسبوك “تأكد استشهاد مواطن وآخر من الجنسية الهندية بعد إصابتهما برصاص الجيش السعودي”.

وفي بيان لاحق قال ناشط إن المغترب من بنغلادش.

ونشرت وسائل إعلام سعودية خططا حكومية لهدم المسورة التي بنيت أيام الحكم العثماني قبل أكثر من 200 عام وذلك لطرد مسلحين تقول الحكومة إنهم يختبئون في شوارعها الضيقة حتى لا يتم القبض عليهم.

وتتهم السلطات المسلحين بشن موجة هجمات على قوات الأمن وحملة ترويع للشيعة الذين يتهمونهم بالتعاون مع السلطات السعودية.

وكانت وسائل الإعلام السعودية قد نشرت أنباء هجمات على مسؤولين محليين وخطف قاض شيعي في ديسمبر كانون الأول.

وفي يناير كانون الثاني قالت صحيفة عكاظ إن محافظ القطيف يقدر أن تعويضات هدم 488 منزلا في الحي القديم ستصل إلى 764 مليون ريال (204 ملايين دولار).

ويقول السكان إن الكثير من قاطني الحي رفضوا قبول التعويضات وطالبوا السلطات بالمساعدة في ترميم المباني المتداعية بدلا من تدميرها.

وتقول السلطات إنها ستبني منطقة تضم مراكز تسوق ومباني إدارية ومساحات خضراء ونافورات محل حي المسورة. (REUTERS)

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