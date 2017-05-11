” سنباشر فور الانتهاء من الدراسة ” .. مسؤول نظامي : تكلفة ترميم الجامع الأموي في حلب أكثر من 7 مليارات ليرة

قال رامي عبيد، “مدير أوقاف حلب”، إن الكلفة التقديرية لترميم الجامع الأموي في المدينة، تبلغ 7 مليار و300 مليون ليرة سورية.

وفي حديث لصحيفة “تشرين” الناطقة باسم النظام، قال عبيد: “يتم الآن العمل على دراسة لتقييم الأضرار وتوثيقها، وتبلغ التكلفة التقديرية لإعادة ترميم الجامع الأموي 7,3 مليارات ليرة، وفور الانتهاء من أعمال الدراسة والمخططات والتوثيق سنباشر العمل بالترميم”.

وذكر عبيد أن هذه الكلفة تقديرية، ما يعني إمكانية رفعها لاحقاً، فضلاً عن إعادة ترميم أكثر من 55 مسجداً في أحياء حلب الشرقية.

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