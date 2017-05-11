فايننشال تايمز: إستياء في السعودية من خطط بيع حصة في شركة أرامكو

نشرت صحيفة فايينشيال تايمز مقالاً بعنوان “استياء في السعودية من خطط لبيع حصص من شركة النفط الوطنية أرامكو”.

وقال كاتب المقال إنه “ينظر إلى البترول في السعودية على أنه ضامن أساسي لمستقبل البلاد”.

وأضاف أن “السعوديين يحبون أرامكو، شركة النفط الوطنية، وينظرون اليها بأنها الدجاجة التي تبيض لهم ذهباً”.

وأشار إلى أن “شركة أرامكو لطالما اعتبرت حجر أساس الاقتصاد السعودي، ومصدر للرخاء الذي تعود عليه الشعب السعودي لعقود مضت”.

وأردف كاتب المقال أن “هناك قلقا على مستقبل هذا المصدر جراء خطة ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بطرح 5 في المئة من حصة الشركة للاكتتاب”.

وتابع بالقول إن “هاشتاغ محمد باع الدجاجة انتشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي”.

ونشر أحد المغرديين السعوديين تغريدة على توتير ولم يكشف عن اسمه أن ” الشركة التي أمطرتنا بالغني والأموال، ستباع؟”

وكتب أحدهم “ما الذي بقي لنا من الأشياء المجهولة أيها الأمير؟”، مضيفا أن ” المجهول هو مستقبلنا”.

وختم كاتب المقال بالقول إن “الانتقادات التي يتلقاها الأمير السعودي، تكشف التحديات التي تنتظر القائد الشاب الذي يحاول الدفع ببعض الإصلاحات على اقتصاد البلاد الذي يعتمد بشكل أساسي على البترول”. (BBC)

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