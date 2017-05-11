قبطان طائرة أمريكية يفاجئ مسافرته ” المليون ” بوابل من الهدايا !

تمكن قبطان طائرة أميركي من أن يحتفظ بأعداد المسافرين على متن رحلاته ، وعندما وصل إلى رقم مليون مسافر، أعد مفاجأة لصاحب الرقم المحظوظ.

وتفاجأت مسافرة على متن رحلات “ساويست” الأميركية، عندما نادى القبطان باسمها ليخبرها بأنها المسافرة رقم مليون خلال حياته المهنية منذ 22 عاماً بحسب ما نقلت صحيفة إيلاف ، وقال إنه بحث عن سعر التذكرة التي دفعتها فقدمها لها نقدا، إلى جانب زجاجة شامبانيا وصورة موقعة لبطاقة السفر من القبطان نفسه.

والتقط أحد المسافرين على متن الرحلة ونشرها على موقع فيسبوك، ليكسر بذلك سلسلة فديوهات صادرة من داخل الطائرات الأميركية خلال الفترة الماضية حفلت بشجارات وسحل ودماء مسالة.

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