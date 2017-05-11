كيف علقت طليقة تيم حسن على خبر زواجه ؟

قالت الفنانة السورية #ديمة_بياعة لبرنامج “صباح العربية” الذي يعرض على قناة العربية ، إنها تحب #وفاء_كيلاني كثيراً وسعيدة لكونها زوجة أب أولادها، وذلك في أول تعليق لها على زواج طليقها الفنان السوري #تيم_حسن والإعلامية المصرية وفاء الكيلاني.

وكان البرنامج اتصل بالفنانة السورية ديمة بياعة، طليقة تيم حسن، للتعليق على خبر زواجه من الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، وأعربت ديمة أنها علمت بالخبر من وسائل الإعلام ومواقع التواصل، ولم يكن لها علم مسبق بزواجهما.

وأضافت أنها فرحت كثيراً عند سماعها الخبر، وأن وفاء زينة ما اختار تيم.

كما تابعت ديمة قائلة: “فرحت من كل قلبي، لأنها ستصبح زوجة أب أولادي. أتمنى لهما كل التوفيق”.

وختمت: “حد بيصحلو وفاء الكيلاني ويقول لا؟”.

يذكر أن ديمة بياعة متواجدة حالياً في السويد لتصوير مشاهد أحدث أعمالها.

وفي سياق متصل قالت النجمة السورية مها المصري والدة الفنانة ديما بياعة ، إنها تتمّنى له السعادة والخير في زواجه الجديد من الإعلامية وفاء كيلاني .

وأوضحت “هناك عِشرة عمر بيننا وهو غال على قلبي جداً جداً. ويكفي أنه والد ورد وفهد وهما أغلى شخصين على قلبي. وبالتالي، أتمنى لتيم كل السعادة وراحة البال”.

وأضافت: “علاقتي بتيم فهي ممتازة، الحمد لله، وحتى علاقته بديمة وولديه ممتازة. والانفصال لا يعني أن هناك قطيعة بيننا بل الأمور طبيعية وتسير بشكل ممتاز″.

أما عن علاقتها بزوج ديمة الحالي، فقالت المصري لمجلة سيدتي : “علاقتي بأحمد زوج ديمة طيبة جداً ومبنية على الاحترام. وأنا أعيش معهم في المنزل. وبشكل عام، أنا أحترم وأحب خيارات ديمة”.

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