لماذا انفصلت النجمة العالمية ريهانا عن كريم بنزيما ؟

كشفت وسائل إعلام إسبانية السبب الحقيقي الذي جعل النجمة العالمية ريهانا تنفصل عن مهاجم ريال مدريد الإسباني، المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

وقالت صحيفة “دون بالون روزا” الإسبانية ، إن علاقة غرامية كانت تجمع بين بنزيما وريهانا عام 2015، مشيرة إلى أنهما ظهرا في الكثير من الصور خلال صيف العام نفسه.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن سبب إنهاء العلاقة صار الآن معروفا، حيث أوضحت أن المغنية الشهيرة لم تكن تشعر بأي شيء تجاه بنزيما، وأنها كانت واقعة في حب كريس براون.

وتابعت وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز “بنزيما كان يكن مشاعر حب قوية إلى ريهانا، لكن هذه الأخيرة لم تكن تبادله نفس الشعور، مما جعلها تصارحه وتكشف له الحقيقة”.

وقالت ريهانا إنها قضت لحظات مليئة بالمرح مع بنزيما، لكنها لا تحبه، وإنها سوف تظل تحب كريس براون رغم انها انفصلت عنه قبل أعوام.

عكس السير