مساعد إنريكي مهدداً نيمار : سينتهي بك الأمر مثل رونالدينيو !

كشفت صحيفة مدريدية عن كواليس الخلاف الذي حدث بين خوان كارلوس أونزي، المدرب المساعد في نادي #برشلونة، و نجم الفريق، البرازيلي #نيمار_دا_سيلفا.

وكانت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكاتالونية، قد ذكرت أنّ نقاشاً حاداً دار بين خوان كارلوس إنزو ونيمار في الحصة التدريبية ليوم الخميس الماضي، بسبب طلب المدرب المساعد من المهاجم البرازيلي التركيز على مسيرته الكروية فقط، وعدم الاهتمام بصورة أكبر بالأمور الأخرى، وهو الأمر الذي لم يعجب نجم “البارسا”.

وأوضحت ذات الصحيفة الكتالونية، المقربة من نادي برشلونة، أن إنزو قال لنيمار إنّه سيكون لاعباً ذو شأن كبير، وقادر على قيادة برشلونة مستقبلاً، فنصحه بتصحيح “الأخطاء” لكي يستمر في التطور، إلا أنّ اللاعب الدولي البرازيلي لم يتقبل تلك النصائح بصدر رحب.

وأشارت “موندو ديبورتيفو” إلى أن الأزمة بين الثنائي وصلت لغرفة تغيير الملابس، كما تحدث عنها العاملون في نادي برشلونة، خاصةً أنها ليست المرة الأولى التي يتشاجر فيها إنزو مع أحد لاعبي برشلونة، إذ سبق وقام بالأمر ذاته مع الحارس الألماني مارك تير شتيغن، والمدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، ولاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش، و الظهير الإسباني جوردي ألبا.

وتمكنت صحيفة “ماركا”، المقربة من نادي ريال مدريد، من كشف كواليس ما حدث في تلك المواجهة وعن ما قاله أونزي لنيمار وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، وأوضحت الصحيفة المدريدية أن أونزي طلب من نيمار القيام ببعض الأمور التكتيكية، وهو الأمر الذي لم ينل إعجاب اللاعب البرازيلي، مما أدى إلى تصاعد لهجة الحوار بينهما.

وأشارت “ماركا” أنّ أونزي أوقف التدريبات واقترب من نيمار ليقول له: “إذا استمريت هكذا سينتهي بك الأمر تماماً مثل مواطنك رونالدينيو”.

ولعب رونالدينيو في صفوف نادي برشلونة من 2003 إلى 2005، لكنه غادر النادي الكاتلوني من الباب الضيق نحو ميلان الإيطالي بسبب تراجع مستواه، والذي أرجعه العديد من الملاحظين للحياة “الليلية الصخبة” التي كان يعيشها اللاعب.

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