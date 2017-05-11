مصر : سوري مسلم يضطر لاعتناق الإسلام مجدداً كشرط لقبول ” وزارة العدل ” زواجه من مواطنة مصرية !

يعاني السوريون في دول اللجوء من الحصول على الأوراق الرسمية والمدنية، بما فيها عقود الزواج المثبتة وتسجيل المواليد الجدد، وتزداد معاناتهم في مصر حيث تمارس عليهم السلطات مزيداً التضييق أثناء عقد القران، وخاصة فيما لو كانت الزوجة مصرية الجنسية.

وتطلب وزارة العدل لتثبيت الزواج، جواز سفر سار وعليه إقامة سارية أو مؤقتة وشهادة عدم ممانعة من السفر، إضافة للكشوفات الطبية وشهادة الميلاد وغيرها، وهي أوراق يعسر على السوريين الحصول عليها في الخارج.

وذكرت صحيفة “صوت الأمة” المصرية، أن الوزارة، تطالب السوريين بالتوجه إلى مشيخة الأزهر، لإشهار إسلامهم والحصول على شهادة بذلك، حتى وإن كانوا مسلمين.

ونقلت الصحيفة عن “شيماء علي” أن الوزارة طالبت زوجها محمود (سوري الجنسية) بإشهار إسلامه ونطق الشهادتين.

وقالت شيماء: “مشهد غريب أن تكون مسلماً منذ ولادتك وبعد ما يزيد عن 25 عاماً تذهب للمشيخة لتعلن إسلامك كما لو كنت كافراً فيما قبل”.

وتضمنت وثيقة إشهار الإسلام: “حضر إلينا السيد محمود غسان، الجنسية سوري، وتقدم بكامل إرادته لاعتناق الدين الإسلامي ونطق الشهادتين، ومن خلال مناقشته عن خصائص الدين الإسلامي، وتبرأ من كل ديانة كان يعتنقها من قبل”.

وأوضحت شيماء، أن من أكثر الأزمات التي واجهتهم في توثيق العقد بعد وثيقة الإشهار، كانت مطالبتهم بإجراء استثناء للزواج من سوري، وموافقة الوالد ووزير العدل علي هذه الزيجة.

وتستلزم هذه الإجراءات 10 أيام، ولدى السؤال عن طول هذه الفترة، كان الرد من قبل الموظفين، بحسب الصحيفة: “حتى تعيد الفتاة التفكير في الزواج من أجنبي مرة أخرى”.

ونقلت الصحيفة عن مصدر داخل مكاتب “توثيق الزواج من أجانب” أن هذه الشهادة تعد من الأوراق الجديدة التي تطلب لإتمام التوثيق، والتأكد من ديانة الشخص المتقدم لتوثيق العقد من مسلمة مصرية، خاصة أن جواز السفر لا يحتوي على خانة الديانة.

وعلاوة على ذلك، يشترط القانون المصري موافقة دولة الزوج الأجنبي أو السفارة، وما يفيد حالته الاجتماعية، وشهادة عدم الممانعة للزوج، وأيضاً ألا يكون الفارق بين الزوجين أكثر من 25 سنة.

عكس السير