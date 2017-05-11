مصر : وفاة سوري و إصابة آخرين جراء انقلاب سيارة كانت تقلهم بعد ” تسللهم من السودان ” ( صور )

توفي سوري وأصيب 15 أخرون بينهم أطفال، الخميس، بحادث انقلاب سيارة نقل، جنوب البحر الأحمر، بمصر.

ونقلت صحيفة “اليوم السابع” المصرية، عن مصادر رسمية، أن السوريين تسللوا من الحدود الجنوبية بين مصر والسودان.

ونشرت الصحيفة صور وأسماء المصابين الذين تم نقلهم إلى المشفى العام بالغردقة.

والأسماء هي: “نور الهدى عبدالمجيد قريطن 38 سنة، مالك أنس شعيب 13سنة، خالد أحمد سيف 22سنة، تمين أنس شعيب 16سنة، محمد سعيد غيور 28 سنة، محمد قاسم سعادات 22سنة، لؤي كشندارى ابوالخير 28 سنة، محمد محروس دحروج 45 سنة، نرمين انس شعيب 9سنوات، ليمار محمد غيبور 5سنوات، فرج انس شعيب 6 سنوات، دارين صلاح 28 سنة، ايمان محمد شعيري سنوات”.

وقالت غرفة عمليات مرفق إسعاف البحر الأحمر، تعليقاً على الحادثة، إنها “تلقت صباح الخميس، بلاغاً يفيد بانقلاب سيارة نقل بالكيلو 50 طريق الشيخ سالم – الشيخ الشاذلي تقل 16 متسللاً سورياً بينهم أطفال بعد عبورهم الحدود الجنوبية بين مصر والسودان، وعلى الفور، تم الدفع بـ8 سيارات إسعاف وتم نقلهم للمستشفى”.

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