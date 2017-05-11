مواجهة ريال و أتلتيكو تشهد شتائم ” مهينة ” بين توريس و رونالدو

لم تكن المواجهة بين #كريستيانو_رونالدو و #فرناندو_توريس في إياب نصف نهائي #دوري_أبطال_أوروبا بين ريال مدريد وجاره أتلتيكو، ودية على الإطلاق، إذ تبادل الطرفان إهانات وشتائم من العيار الثقيل.

وانتهت المواجهة بفوز أتلتيكو مدريد 2-1 لكن الريال تأهل إلى نهائي البطولة القارية بحكم فوزه ذهابا بنتيجة 3-0، وسيقابل يوفنتوس في 3 يونيو المقبل.

وبعدما تقدم أتلتيكو مدريد 2-0 خلال أول عشرين دقيقة من المباراة، بدا وكأنه قادر على العودة، قبل أن يتمكن إيسكو من تسجيل هدف فريقه الوحيد الذي عقد مهمة أتلتيكو وأدخل التوتر إلى عناصره بحسب ما نقلت قناة سكاي نيوز ، وبعد الهدف، وأثناء خطأ في وسط الملعب اقترب رونالدو من توريس وتلفظ ببعض الكلمات فدفعه اللاعب الإسباني وقال له “ماذا هناك أيها المهرّج”. فرد البرتغالي “عد إلى بيتك أيها الأحمق.”

عندها تدخل الحكم للفصل بين اللاعبين في وقت كان رونالدو يبتسم بطريقة ساخرة من توريس الذي اختتم المواجهة شاتما رونالدو بـ” ابن العاهرة”، وفقا لما ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية.

عكس السير