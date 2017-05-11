وكالة أنباء الأناضول : وحدات الحماية الكردية ترفع علمي النظام و روسيا في عفرين

قالت وكالة أنباء الأناضول الخميس، إنها رصدت رفع علمي #روسيا ونظام الأسد في منطقة عفرين الخاضعة لسيطرة وحدات الحماية الكردية، قبالة ولاية كليس جنوبي تركيا.

وأضاف الوكالة أن العلمين تم رفعهما بطول الحدود في مدينة عفرين بريف حلب، قبالة قريتي “أقجاباغلار” و “دمير إشيق” التركيتين في ولاية كليس.

وبيّنت أن العلمين يمكن رؤيتهما بالعين المجردة من القريتين المذكورتين.

ونقلت عن مصادر لم تسمها أن الوحدات رفعت العلمين بهدف حماية نفسها.

وليست المرة الأولى التي ترفع فيها وحدات الحماية الكردية الإعلام الروسية أو النظامية في مناطق سيطرتها في حلب، كما سبق لها أن رفعت العلم الأمريكي في أرياف الرقة والحسكة.

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