ولادة طفل عملاق يزن أكثر من 7 كيلو غرام في نيوزيلندا

استقبلت #نيوزيلندا مولودا استثنائيا يعد واحدا من أكبر المواليد حجما في تاريخها، إذ يصل وزن الرضيع 7.39 كيلوغرامات، ويبلغ طوله 57 سنتيمترا.

ونقل موقع “ديلي ميل” البريطاني امس الأربعاء، عن والدة الطفل قولها إنها كانت تعاني خلال الفترة الأخيرة من الحمل بسبب حجم جنينها ، وأضافت أنها لم تكن قادرة على الانحناء أبدًا.

ونجح الأطباء في مستشفى بالعاصمة “ويلنغتون”، في إخراج الطفل، أمس الأول الإثنين، بعملية قيصرية، بينما أعرب والداه عن صدمتهما من حجمه الكبير ، ورغم أن والدي الطفل ليسا طوال القامة، فإن الأم سبق أن أنجبت طفلا بلغ وزنه 5.4 كيلوغرامات عند الولادة.

وفي السياق ذاته، أشارت وزارة الصحة إلى أن المولود الجديد يزن أكثر من ضعف متوسط وزن الطفل عند الولادة في نيوزيلندا، وهو 3.41 كيلوغرام. ( ANADOLU )

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