أردوغان : الوحدات الكردية إرهابية و لا يليق بأمريكا و روسيا التعاون معها

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -اليوم الجمعة- إن التسليح الأميركي للوحدات الكردية السورية يتعارض مع طبيعة علاقات إسطنبول مع واشنطن، مشيرا إلى أن زيارته للولايات المتحدة ستكون بمثابة ميلاد جديد لهذه العلاقات.

وبيّن أردوغان أن الأسلحة التي ستقدمها الولايات المتحدة إلى وحدات حماية الشعب الكردية هي أسلحة ثقيلة وليست عادية.

وأضاف أردوغان -في مؤتمر صحفي- أن هذه التطورات تتعارض مع طبيعة العلاقات التركية الأميركية، واصفا هذه الوحدات بأنها منظمة إرهابية، معتبرا أنه لا يليق بأميركا وروسيا التعاون مع المنظمات الإرهابية.

وقال أردوغان إن بلاده ستكافح الوحدات الكردية داخل تركيا وفي العراق وسوريا، وبيّن أن من الممكن تنفيذ عمليات عسكرية في أي حين، بهدف تفادي ما سماه “خطر المنظمة الإرهابية الذي سيستمر في تهديد تركيا”.

وأشار الرئيس التركي إلى أن الولايات المتحدة وروسيا لا تتعرضان للخطر في المنطقة بل تركيا، مؤكدا أن سوريا والعراق وأزمة اللاجئين ستكون على رأس بنود اللقاء الذي سيجمعه بالرئيس الأميركي في واشنطن.

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