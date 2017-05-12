ألمانيا : العثور على وحدة ذاكرة للجندي الألماني ” اللاجئ السوري ” تحتوي معلومات عن صناعة القنابل

عثر المحققون الألمان في قضية الجندي “فرانكو. ايه”، المشتبه في علاقته باليمين المتطرف، على “وحدة ذاكرة” ناقلة للبيانات، تحتوي على معلومات عن صناعة القنابل، حسب مجلة “دير شبيغل” الألمانية.

ونقلت المجلة، عن مصادر لم تكشف عن هويتها، اليوم الجمعة، أن المحققين عثروا على وحدة ذاكرة ناقلة للبيانات تخص الجندي، تحوي تعليمات عن كيفية صناعة قنبلة.

وأضافت أن “التعليمات تأتي في كتيب من 80 صفحة، أعده إسلاميون متطرفون في تسعينيات القرن الماضي”.

كما عثر المحققون على كتاب في وحدة الذاكرة، بعنوان “المقاومة الشاملة”؛ وهو كتاب صدر في سويسرا خلال فترة الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، ويتحدث عن “وسائل مقاولة جيش الاحتلال”.

وحسب “دير شبيغل”، فإن هذا الكتاب يجري تداوله بشكل كبير في دوائر النازيين الجدد في الفترة الحالية، والمؤيدين للنازيين الذين حكموا ألمانيا في الفترة بين 1933 إلى 1945.

وقبل أكثر من أسبوع، تفجرت قضية الجندي بالجيش الألماني “فرانكو ايه”، الذي ألقت السلطات الألمانية القبض عليه لانتحاله صفة لاجئ سوري، وحصوله على أموال من مخصصات اللاجئين، وتخطيطه رفقة طالب ألماني لشن هجوم كبير ضد الدولة.

والثلاثاء الماضي، ألقت السلطات القبض على جندي آخر مرتبط باليمين المتطرف يدعي “مكسمليان تي”، للاشتباه في اشتراكه مع فرانكو، في مخططه لاستهداف سياسيين بارزين ورموز مجتمع في ألمانيا، حسب بيان للادعاء العام.

كما عثرت السلطات في إطار تحقيقاتها في القضية على “تذكارات نازية” في ثكنات عسكرية ألمانيا، ما أدى لبدء الجيش حملة تفتيش واسعة في كل الثكنات، بداية من 7 مايو/ أيار الجاري ولمدة عشرة أيام. (ANADOLU)

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