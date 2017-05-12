ألمانيا : توقيف مدرسة في مدرسة ابتدائية عن العمل بسبب مشاركتها بمظاهرات للنازيين

أوقفت السلطات الألمانية معلمة في إحدى المدارس الابتدائية عن العمل بعد مشاركتها بمظاهرات للنازيين، أكثر من مرة، ببلدة “لودفيغسلوست بارشيم”، شمال شرق ألمانيا.

وذكر موقع القناة الإذاعية والتلفزيونية في شمال ألمانيا (NDR)، بحسب ما ترجم عكس السير ، أنه تم توقيف المعلمة التي تعمل في مدرسة “فيلهان” الابتدائية حتى إشعار آخر.

وبحسب الموقع، فقد ظهرت المعلمة علناً بخطاب في السادس من أيار من العام الماضي مع “أنتيه مينتزل” من الحزب القومي الديمقراطي المتطرف، وأشارت في كلمتها أن “سياسة الحكومة الألمانية حول الهجرة سياسة ممنهجة تهدف إلى استبدال الشعب الألماني بالمهاجرين”.

وأوضح أن المعلمة المفصولة شاركت كذلك في مظاهرتين عام 2015.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم التربية من حزب اليسار “سيمونا أولدنبورغ” أنها تتوقع تبعات قانونية للمعلمة بعد قرار توقيفها.

وأضافت: “وفق رأيي، يجب أن يتم فصل هذه المعلمة لأن أي مدرّس أو مدرّسة لا يساندون القيم التعليمية الديمقراطية الحرة فلن يكونوا قادرين على تثقيف الأطفال والشباب حول الانفتاح والتسامح”.

عكس السير