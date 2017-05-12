” أوريو ” تبحث عن نكهة جديدة و تعرض على من يساعدها نصف مليون دولار !

أطلقت أوريو-Oreo كمية محدودة من بسكويت يحمل اسم Firework (الألعاب النارية) ، لكن هذا ليس السبب الوحيد للاحتفال.

إذ دعت شركة البسكويت، على غرار شركة البطاطس لَيز- Lay’s، الجمهور إلى المشاركة في اختيار النكهة الجديدة القادمة، ووضعت مكافأة قيمتها 500 ألف دولار أميركي لصاحب الفكرة الفائزة، وكذلك الفائزين بالمراكز التالية؛ إذ وعدتهم الشركة بإعطائهم مبالغَ نقدية أيضاً.

ووفقاً لموقع People، ستختار أوريو 3 متأهلين نهائيين، وسيحصلون جميعاً على مبلغ يُقدر بـ25 ألف دولار، كما يمكنهم رؤية أفكارهم معروضة في الأسواق العام المقبل بحسب ما اوردت هافينغتون بوست عربي ، بعدها سيقوم الجماهير بالتصويت لاختيار الفائز بجائزة نصف المليون دولار.

وطريقة المشاركة في المسابقة بسيطة، وذلك عن طريق كتابة الفكرة في منشور على إنستغرام أو تويتر مُستخدماً هاشتاغ #myoreocreation ، و#contest.

وبحسب النسخة الأميركية لموقع “هاف بوست”، يمكن للمشاركين الاستمرار في تقديم أفكارهم حتى 14 يوليو/تموز.

عكس السير