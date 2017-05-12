إيطاليان يصبحان أول زوجين يتسلقان أعلى 14 قمة بالعالم

بلغ الإيطاليان رومانو بينيت و نيفيس ميروي، أعلى قمة #أنابورنا ليصبحا أول زوجين يتسلقان القمم الـ14 التي يفوق علوها ثمانية آلاف متر في العالم، على ما أعلنت وسائل إعلام إيطالية.

وأشارت صحيفة “كورييري ديلا سيرا” إلى أن رومانو بينيت وزوجته نيفيس ميروي، البالغين من العمر 55 عاماً، بلغا عند التاسعة من صباح الخميس بالتوقيت المحلي قمة أنابورنا في #نيبال البالغ علوها 8091 مترا.

وقد تسلق الزوجان هذه القمة، شأنها في ذلك شأن القمم الثلاث عشرة الأخرى، من دون أكسجين وقد أقاما خمس نقاط توقف متتالية خلال المسار قبل الانطلاق في مسيرة التسلق النهائي صباح الخميس من علو 7200 متر.

وقالت نيفيس ميروي لشقيقتها ليلى في تصريحات أوردتها “كورييري ديلا سيرا”: “لقد كان ذلك التسلق الأصعب ولكن الأجمل أيضاً”.

ولتحقيق إنجازهما، سلك الزوجان المتحدران من شمال إيطاليا طريقاً يعرف بدرب الفرنسيين نسبة إلى أول عملية استكشاف ناجحة لقمة أنابورنا سنة 1950 من جانب بعثة فرنسية.

وتمثل أنابورنا مع جبل كي 2 أكثر القمم صعوبة للتسلق وأخطرها أمام أعلى قمة في العالم وهي إيفرست.

ومع رومانو بينيت ونيفيس ميروي، وحدهم 34 متسلق جبال نجحوا في بلوغ أعلى 14 قمة في العالم (نصفهم فقط من دون أكسجين)، وقد كان أولهم المتسلق الإيطالي الشهير رينهولد ميسنر الذي أنهى هذه السلسلة في سنة 1986 قبل التقاعد. ( AFP )

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