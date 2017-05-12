إيطاليا : إتهامات لـ ” أطباء بلا حدود ” بوجود صلات محتملة بينها و بين مهربي اللاجئين

أفادت وسائل إعلام إيطالية، يوم الخميس، بأنَّ منظمة “أطباء بلا حدود” هي المستهدفة بالتحقيقات الجارية في أستراليا بشأن وجود صلات بين مهربي المهاجرين والمنظمات غير الحكومية.

وتأتي هذه التقارير بعد يوم واحد من إبلاغ ممثل للإدعاء مجلس الشيوخ الإيطالي بأنَّه تُجرى تحقيقات مع موظفين في منظمات غير حكومية للاشتباه في قيامهم بالمساعدة على الهجرة غير الشرعية، إلا أنَّ الجريمة ربما تكون لا تقتضي العقوبة، حسب “روسيا اليوم”.

ولم يذكر ممثل الادعاء – وهو من مدينة تراباني – اسم المنظمة المستهدفة بالتحقيقات.

ووفقًا لصحيفة “كوريير ديلا سيرا”، فإنَّه يجري التحقيق مع موظفين بالمنظمة لقيامهم بعمليات إنقاذ في البحر دون تحذير خفر السواحل الإيطالية أولًا، ولإبلاغهم الناجين بعدم التعاون مع السلطات الإيطالية أو سلطات الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود “فرونتكس” عند الوصول إلى الشاطئ.

وأضافت الصحيفة أنَّ موظفي المنظمة يواجهون أيضًا اتهامات بوضع قوائم لمن يتم إنقاذهم من المهاجرين، يتم فيها تسجيل البالغين على أنهم أطفال بخلاف الحقيقة، وهذا التمييز له أهميته، حيث يتمتع القصّر بحقوق لجوء أكبر من البالغين.

وحملت العديد من الصحف الإيطالية اتهامات مشابهة للمنظمة دون أن تسمي أي منها مصدرًا واضحًا.

وكانت المنظمة قد أصدرت بيانًا – الليلة الماضية – ذكرت فيه أنَّه لم يسبق مطلقًا أن تلقَّت أي اتصال من جانب ممثلي الادعاء العام في مدينة تراباني، لكنَّها على استعداد لشرح أنشطتها في منطقة البحر المتوسط، التي تتوافق تمامًا مع القوانين الدولية والوطنية.

تجدر الإشارة إلى أنَّ المنظمة المذكورة قد حصلت على جائزة نوبل للسلام لعام 1999. (DPA)

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