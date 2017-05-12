البوسنة ترسل 17 شاحنة مساعدات إنسانية للسوريين

أرسل منتدى “أماوس” للتضامن في البوسنة والهرسك، اليوم الجمعة، 17 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية، إلى المحتاجين السوريين.

وتتضمن المساعدات التي جمعت في حملة جمع تبرعات في أنحاء البلاد، 341 طناً من الدقيق، إلى جانب 30 ألف لتر من الزيت، ومواد غذائية، وملابس، وحفاظات أطفال.

ويعتزم المنتدى توزيع المساعدات بالتنسيق، مع هيئة الإعاثة الإنسانية التركية (İHH)، على المحتاجين السوريين.

وقال المسؤول في المنتدى، إلميدين سكريبو، في تصريح، إن هذه الدفعة من المساعدات هي الأكبر التي ترسل من البوسنة إلى المحتاجين السوريين.

وأشار إلى أنه مع هذه الدفعة من المساعدات بلغت حجم المساعدات المرسلة إلى السوريين من البوسنة والهرسك 936 طناً من المساعدات. (ANADOLU)

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