السجن مع وقف التنفيذ لروسي لعب ” بوكيمون غو ” داخل كنيسة

أدين رجل روسي بعدة تهم من بينها التحريض على الكراهية وانتهاك حرية العبادة بسبب لعب “#بوكيمون_غو” ،وهي لعبة تعتمد على الهاتف الذكي، داخل كنيسة أرثوذكسية في مدينة #يكاترينبورج وسط #روسيا.

وصدر حكم بالسجن لثلاث سنوات ونصف السنة مع وقف التنفيذ بحق روسلان سوكولوفسكي ، الذي قام بتحميل مقطع فيديو على موقع يوتيوب يظهره وهو يلعب البوكيمون غو في كنيسة “جميع القديسين” البارزة في يكاترينبورج العام الماضي.

يشار إلى أن الكنيسة شيدت في موقع مقتل آخر إمبراطور روسي ، نيكولاي الثاني، وعدد من أفراد عائلته في عام 1918 خلال الحرب الأهلية الروسية.

وشهدت المسيحية الأرثوذكسية الروسية، والتي نبذت في عصر الاتحاد السوفيتي، بعثاً جديداً لشعبيتها خلال العقدين الماضيين.

وتذكِّر قضية سوكولوفسكي بقضية فريق “بوسي رايوت” الموسيقي النسائي الذي صدرت أحكام بحق عضوات فيه عام 2012 بالسجن لمدة عامين بسبب احتجاج للفريق بداخل كنيسة في موسكو أطلقن خلاله دعوة للعذراء مريم للإطاحة بالرئيس فلاديمير بوتين. ( DPA )

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