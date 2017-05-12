الميركاتو الصيفي يجبر برشلونة على التضحية ببعض اللاعبين

يسعى نادي #برشلونة، إلى التخلي عن التركي #أردا_توران، والإسباني #أليكس_فيدال، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانضم الثنائي توران وفيدال، لصفوف برشلونة في صيف 2015، قادمين من صفوف أتلتيكو مدريد وإشبيلية، بصفقتين بلغتا 51 مليون يورو، في أولى صفقات البارسا بعد انتهاء عقوبة الفيفا.

وأوضحت صحيفة “سبورت”، أن النادي يرغب في إضافة مبلغ 60 مليون يورو لقدراته الشرائية، بسبب رغبة البلوغرانا في ضم عدد من اللاعبين على رأسهم البرازيلي فيليب كوتينيو من ليفربول الإنجليزي، وإعادة هيكتور بيليرين من أرسنال.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يود الالتزام بقانون الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بما يتعلق باللعب المالي النظيف، ولذلك يرغب في بيع الثنائي.

وأكدت الصحيفة، أن أرسنال الأقرب للحصول على خدمات توران، على أن ينتقل اللاعب للفريق بمبلغ 30 مليون يورو وفق ما ذكرت شبكة كووورة ، فيما يوجد عرض من نادي صيني لضم النجم التركي بمبلغ 100 مليون يورو، وهو المفضل في حال وافق توران على الرحيل للصين.

وبالنسبة لفيدال، فإن برشلونة لم يتلق أية عروض لأجله، بسبب تعرضه لإصابة قوية في منتصف الموسم أبعدته عن الملاعب لستة أشهر، ولكن النادي لا يمانع في بيعه بمبلغ 30 مليون يورو.

وذكرت الصحيفة أن برشلونة يود استقدام بيليرين ليشارك في مركز الظهير الأيمن، على أن يلعب سيرجي روبيرتو في خط الوسط.

عكس السير