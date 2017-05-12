انتحار مكتشف موهبة الأسطورة مارادونا !

كشفت تقارير صحفية عالمية عن انتحار وكيل اللاعبين الأرجنتيني الشهير، #خورخي_سيستيرسزبيلر مكتشف أسطورة كرة القدم الأرجنتينية #دييغو_أرماندو_مارادونا.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية نقلا عن مصادر أرجنتينية أن خورخي سيستيرسزبيلر أنهى حياته بعد أن قفز من الطابق السابع في فندق Faena في منطقة “بويرتو ماديرو” التي يفضل أن يقطن فيها الشخصيات الشهيرة في العاصمة بوينس آيرس.

وبحسب المصدر فإن المسؤولين عن الفندق عثروا على خورخي سيستيرسزبيلر جثة هامدة بجوار حمام السباحة، مشيرا إلى أنه كان يعاني من حالة اكتئاب حادة بعد انفصاله عن زوجته خلال الفترة الأخيرة.

وكان خورخي سيستيرسزبيلر يرتبط بعلاقة صداقة قوية مع مارادونا منذ الصغر وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، كما أنه يعد أحد أشهر وكلاء اللاعبين في العالم خلال القرن العشرين، وهو أول من اكتشف موهبة الأسطورة الأرجنتينية.

ويعتبر خورخي سيستيرسزبيلر المسؤول الأول عن انتقال مارادونا إلى صفوف برشلونة الإسباني قادما من بوكا جونيورز الأرجنتيني عام 1982، قبل أن ينفصل عن الساحر الأرجنتيني عام 1985 بعد انتقال مارادونا إلى نابولي الإيطالي بعامين.

وولد خورخي سيستيرسزبيلر لعائلة يهودية من أصول بولندية وعاش في حي La Paternal، بالقرب من ملعب ارجنتينوس جونيورز، في العاصمة بوينس آيرس.

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