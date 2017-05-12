بالأرقام : فابريغاس ملك التمريرات الدقيقة في الدوري الإنكليزي

وصفت صحيفة “سبورت” الإسبانية اللاعب الإسباني #سيسك_فابريغاس نجم خط وسط نادي تشيلسي بـ “ملك التمريرات الدقيقة ” في #الدوري_الإنكليزي، بعدما نجح في تقديم 10 تمريرات حاسمة ترجمت إلى أهداف خلال الموسم الجاري (2016-2017) مساهمًا بشكل هام في اقتراب “البلوز” من الفوز بلقب “البريميرليغ” .

ويعتبر هذا الموسم السادس لفابريغاس الذي ينجح من خلاله في تقديم على الأقل 10 تمريرات حاسمة لفريقه، منها أربعة مواسم مع نادي أرسنال (ناديه السابق) وموسمان مع نادي تشيلسي (ناديه الحالي).

هذا ورفع فابريغاس رصيده إلى 104 تمريرات حاسمة ، ليحتل بذلك الوصافة كأفضل ممرر في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز خلف الأسطورة الويلزي رايان غيغز، الذي صنع لنادي مانشستر يونايتد بيسراه الذهبية 162 تمريرة دقيقة وحاسمة.

ونجح فابريغاس مع أرسنال في بلوغ سقف العشر تمريرات خلال أربعة مواسم بمجموع بلغ 52 هدفًا بـ 11 تمريرة ترجمت إلى أهداف في موسم (في 2006-2007) ، و 17 تمريرة حاسمة في الموسم الموالي ثم 13 تمريرة حاسمة في موسم (2009-2010) ، وفي موسمه الأخير مع “الغينرز” قبل العودة إلى نادي برشلونة قدم لزملائه 11 تمريرة دقيقة.

أما مع نادي تشيلسي الذي يدافع عن ألوانه حالياً منذ عودته إلى الملاعب الإنكليزية في صيف عام 2014 ، فقد تمكن من بلوغ سقف العشر تمريرات خلال موسمين وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، الأول كان في (2014-2015) بصناعته لـ 18 هدفاً، وهو أعلى رصيد له من التمريرات في الدوري الممتاز ، بينما بلغ في الموسم الحالي 10 تمريرات حاسمة قبل ثلاث جولات عن نهاية منافسات البطولة.

ويحتل فابريغاس هذا الموسم المركز الرابع في ترتيب أفضل الممررين بواقع 10 تمريرات حاسمة، خلف البلجيكي كيفن دو بروين نجم خط وسط نادي مانشستر سيتي الذي صنع 15 تمريرة حاسمة ، ثم الدنماركي كريستيان إيركسن نجم نادي توتنهام هوتسبير والآيسلندي غيلفي سيغوردسون نجم نادي سوانسي سيتي بـ 12 تمريرة لكل منهما.

وتمثل التمريرات العشر الحاسمة التي قدمها فابريغاس لفريقه، تأكيداً لاستعادته مستواه الفني بعد موسم مخيب للآمال، وبداية صعبة مع المدرب الجديد للفريق الإيطالي انطونيو كونتي الذي أبقاه على دكة الاحتياط مستفزًا إياه ليقدم أفضل ما لديه من مهارات فنية ساهمت في هيمنة “البلوز” على بطولة “البريميرليغ”.

ويتجه فابريغاس إلى إحراز لقب الدوري الممتاز للمرة الثانية في “الستامفورد بريدج”، بعدما حققه في موسم (2014-2015) ، وذلك بعدما وسع “البلوز” الفارق عن ملاحقه المباشر “السبيرز” إلى سبع نقاط.

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