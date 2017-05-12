بالفيديو .. أضخم طائرة في العالم تحلق لأول مرة في سماء بريطانيا

قامت أضخم طائرة في العالم من طراز “إيرالندر 10″، بأول رحلة جوية ناجحة لها، بعدما تعرضت لحادث تحطم في تجربة الإقلاع الأولى التي أجريت في العام الماضي.

وقد حلّقت الطائرة التي اتخذت شكل سفينة فضاء، ويساوي طولها طول ملعب كرة قدم، في سماء مطار كاردينغتون بمدينة بيدفورد شاير البريطانية بعد ظهر الأربعاء.

وصرحت الشركة المصنعة “هايبريد إير فياكلز” بأن تكلفة تصنيع هذه الطائرة العملاقة بلغت 25 مليون جنيه استرليني، ومن المقرر أن تحلق على ارتفاع 4000 قدم، لمسافة 15 ميلاً.

وكانت التجربة الأولى التي أجريت لهذه الطائرة العملاقة في شهر أغسطس (آب) الماضي، قد باءت بالفشل، حيث سقطت بعد دقائق من إقلاعها وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ولحسن الحظ، لم يصب أحد في هذه الحادثة، غير أن قمرة القيادة تعرضت لأضرار جسيمة.

ولتفادي ما حدث في التجربة السابقة، قامت الشركة المصنعة بتزويد الطائرة بزوج من البالونات الهوائية الضخمة للسماح لها بالهبوط بشكل أكثر أماناً.

ومن المتوقع أن تقوم هذه الطائرة التي يمكنها استيعاب 10 أطنان من البضائع، بحوالي 30 رحلة جويلة خلال فصل الصيف، بما في ذلك الرحلات السياحية، وفقاً لما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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