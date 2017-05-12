تعرف على تاريخ المواجهات الإسبانية الإيطالية في نهائي دوري الأبطال

تمكن ريال مدريد الإسباني من اللحاق بـ#يوفنتوس الإيطالي إلى نهائي #دوري_أبطال_أوروبا لكرة القدم، المقرر إقامته في 3 يونيو (حزيران) المقبل، بمدينة كارديف الويلزية.

وسيهشد الملعب الوطني في ويلز النهائي الثامن الذي يجمع بين فريقين من إيطاليا وإسبانيا، كما أنه سيكون النهائي الثاني الذي يجمع بين يوفنتوس وريال مدريد، بعد نهائي أمستردام في 1998.

وتفوقت الأندية الإسبانية على نظيرتها الإيطالية في خمس مواجهات من أصل سبع نهائيات، بينما نجح الطليان في التتويج بدوري الأبطال في مناسبتين.

وفيما يلي تاريخ مواجهات الأندية الإسبانية والإيطالية في نهائي أبطال أوروبا، نقلاً عن صحيفة الأهرام المصرية:

نهائي 1957، ريال مدريد X فيورنتينا

المواجهة الأولى بين نادي إيطالي وإسباني، في النسخة الثانية من البطولة في 1957، عندما جمع النهائي على ملعب سانتياغو بيرنابيو بين ريال مدريد وفيورنتينا، وأسفر عن فوز الفريق الأبيض بهدفين نظيفين، سجلهما دي ستيفانو من ركلة جزاء وفرانشيسكو خينتو.

نهائي 1958، ريال مدريد X ميلان

جمع نهائي 1958 على ملعب الملك بودوان في بروكسل ببلجيكا بين الريال وميلان، وأسفر عن فوز الفريق الإسباني بنتيجة 3-2، بعد تمديد المباراة لوقت إضافي، قبل أن يتوج الريال بهدف قاتل سجله خينتو.

نهائي 1964، ريال مدريد X إنتر ميلان

في 1964، على ملعب إرنست هابل في العاصمة النمساوية فيينا، تقابل إنتر ميلان وريال مدريد.

ونجح إنتر في الثأر للكرة الإيطالية، وفاز على الريال بنتيجة 3-1، في المباراة التي شهدت تألقاً كبيراً من النجم الكبير ساندرو ماتسولا، الذي سجل ثنائية.

نهائي 1992، برشلونة X سامبدوريا

مر ما يقرب من ثلاثة عقود قبل أن تتجدد المواجهة بين الفرق الإيطالية والإسبانية، عندما جمع نهائي 1992 في ويمبلي بلندن بين سامبدوريا وبرشلونة.

المباراة انتهت بفوز الفريق الكاتالوني بهدف كومان في الوقت الإضافي، لينجح المدرب الهولندي يوهان كرويف في قيادة البرسا لتذوق طعم الفوز بدوري الأبطال لأول مرة في تاريخ النادي.

نهائي 1994، برشلونة X ميلان

بعد ذلك بعامين 1994 وفي العاصمة اليونانية أثينا، قدم ميلان مبارا كبيرة بقيادة فابيو كابيلو، وسحق برشلونة برباعية نظيفة، في مباراة شارك فيها بيب غوارديولا مع الفريق الكاتالوني.

نهائي 1998، ريال مدريد X يوفنتوس

على ملعب أمستردام آرينا في 1998 جمع النهائي بين ريال مدريد ويوفنتوس.

المباراة انتهت بفوز الفريق الإسباني بهدف مثير للجدل، سجله اللاعب الصربي مياتوفيتش.

لقطة الهدف أكدت أن لاعب الريال استفاد من وضعية التسلل، ليمنح هذا الهدف ريال مدريد بطولته السابعة على مستوى دوري الأبطال.

نهائي 2015، برشلونة X يوفنتوس

وجد يوفنتوس في 2015 مرة أُخرى نفسه في مواجه فريق إسباني بنهائي أبطال أوروبا، على الملعب الأولمبي في برلين بألمانيا.

النتيجة لم تتغير، فاز برشلونة بنتيجة 3-1 ليتوج باللقب الخامس في تاريخه.

ويتجدد في 3 يونيو المقبل المواجهات الإسباني الإيطالية في نهائي دوري أبطال أوروبا، بين يوفنتوس وريال مدريد.

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