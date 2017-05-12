دواين جونسون : ترشحي لرئاسة أميركا ” احتمال حقيقي “

قال الممثل الأميركي #دواين_جونسون (المعروف بـ “الصخرة” أو “ذا روك”)، إن هناك “احتمالاً حقيقياً” لأن يترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة الأميركية يوماً ما.

وأدلى الممثل، الذي كان مصارعاً سابقاً والذي يُعرف بأدواره في سلسلة أفلام Fast & Furious، بهذه التعليقات في مقابلة مع مجلة “جي كيو”، والتي انتقد فيها أيضاً قرار حظر السفر سيئ السمعة الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويقول إن قوة أميركا بتنوعها وقبولها المهاجرين، مضيفاً وفق صحيفة الغارديان: “رأينا تداعيات القرار الذي تحوَّل إلى وجعٍ في القلوب وقدرٍ كبيرٍ من الألم، والكثير من الارتباك، وجعل الكثير من الناس يتخبَّطون”.

يقول دواين بحسب ما اوردت هافينغتون بوست عربي : “العام الماضي، بدأت الفكرة في الإلحاح عليَّ أكثر وأكثر. كان هناك إحساس حقيقي بالجدية، الأمر الذي جعلني أرجع إلى منزلي وأفكر: (سأعيد التفكير في إجابتي وأتأكد من أنني أُدلي بإجابة صادقة ومحترمة أيضاً)”.

وقال دواين، الذي لم يُعلن ولاءه لأيٍ من الديمقراطيين أو الجمهوريين وفق الغارديان، إن حملته ستكون مبنية على أساسَي التعاون وشمول الأطياف كافة، مضيفاً: “إن لم أتفق مع أحد على شيءٍ ما، فلن أُسكته”، كاشفاً أن فريقَي الحملتين الرئاسيتين لكل من ترامب وهيلاري كلينتون قد تواصلا معه للحصول على دعمه لمرشحيهما، ولكنه رفض عروضهما.

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