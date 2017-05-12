رئيس بايرن ميونيخ للايبزيغ : توقفوا عن شراء الأطفال !

طالب رئيس نادي #بايرن_ميونيخ الالماني أولي هونيس مطارده هذا الموسم في البوندسليغا فريق #لايبزيغ بـ “التوقف عن شراء الأطفال” إذا اراد الاقتراب من الفريق البافاري الموسم المقبل.

وأنهى لايبزيغ موسمه الأول في دوري الأضواء بضمان مقعد تأهل مباشر إلى دوري أبطال أوروبا، وهو يلتقي بايرن ميونيخ السبت بعد ضمان الاخير التتويج باللقب المحلي للعام الخامس على التوالي.

وأزاح لايبزيغ بايرن عن الصدارة 3 أسابيع في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، باعتماد سياسة التعاقد مع مواهب شابة، اذ لم يتخط عمر لاعبيه الخمسة الجدد السنة الماضية 21 عاما.

لكن هونيس اعتبر ان لايبزيغ يحتاج الى خبرة إضافية لمقارعة بايرن في البوندسليغا، قائلا “لا أتخيل كيف يمكن إدارة الامور باللعب 3 مرات أسبوعيا فقط مع هؤلاء الشبان”.

وتابع “أنا واثق من أن لايبزيغ لن يكون قادرا على متابعة مسيرته اذا لعب بهذه الطريقة في دوري الابطال”.

وقال هونيس انه أبلغ شخصيا مالك لايبزيغ الملياردير النمسوي ديتريش ماتيشيتس مؤسس شركة مشروب ريد بول للطاقة، ان فريقه قادر على كسر احتكار بايرن للدوري مع لاعبي ذوي خبرة اضافيين في تشكيلته.

وتابع: “قلت له: +عزيزي السيد ماتيشيتس، عندما تتعاقد مع لاعبين أكبر سنا، عندها ستكون خصما جديا لنا+”.

ويتقدم بايرن على لايبزيغ بعشر نقاط قبل مرحلتين على نهاية الدوري.

وكان فريق المدرب الايطالي كارلو انشيلوتي قد فاز على الفريق الصاعد 3-صفر ذهابا في ميونيخ، عندما التقيا في كانون الاول/ديسمبر الماضي.

برغم ذلك اشار الفريق الوحيد القادم من ألمانيا الشرقية السابقة، انه سيبقي على سياسة التعاقد مع لاعبين صغار السن، وتردد ان جناح اياكس امستردام الهولندي أمين يونس (23 عاما) سيعزز صفوفه الموسم المقبل.

وقال المدير الرياضي رالف رانغنيك: “لن نتعاقد مع لاعبين معروفين ومرتفعي الثمن، بل سنلتزم بسياستنا في جلب المواهب الشابة والموهوبة”.

ويتوقع أن يتعاقد النادي مع خمسة لاعبين لموسم 2017-2018.

ويتمثل تحدي الفريق بالحفاظ على نجومه الحاليين مثل لاعب الوسط الغيني نابي كيتا والمهاجم تيمو فيرنر.

ويرى مدرب الفريق رالف هاسنهوتل ان فريقه لا شيء لديه ليسخره عندما يواجه نجوم بايرن “انها مباراة الحلم بالنسبة الينا، ولا شيء لدينا لنخسره. قد نحظى بمباراة قوية جدا”. ( AFP )

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