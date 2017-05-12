رئيس وزراء تركيا : محادثات أردوغان و ترامب فرصة لتسوية الخلاف بشأن سوريا

قال رئيس وزراء تركيا بن علي يلدريم إن اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأسبوع المقبل سيكون فرصة “لتصحيح الخطأ” المتمثل في قرار واشنطن تسليح وحدات حماية الشعب الكردية التي تقاتل في سوريا.

وقال يلدريم الذي كان يتحدث إلى الصحفيين يوم الجمعة أثناء زيارة إلى لندن “اقترحنا حلولا أخرى… آمل بأن يتغير هذا الأمر إلى مسار إيجابي أثناء اجتماع رئيسنا الأسبوع القادم مع الرئيس دونالد ترامب”.

وأضاف أن الناس في المنطقة سيعانون إذا لم يحدث ذلك وقارن بين الوضع الحالي والأخطاء التي حدثت في صراعي العراق وأفغانستان.

وقال “هذا الخطأ سيجري إدراكه عاجلا أو آجلا وتصحيحه”.

وأقر يلدريم بأن الخطة الخاصة بالعمل مع وحدات حماية الشعب وضعت وقت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وقال إنه يأمل في قيام علاقة أفضل بين تركيا وإدارة ترامب.

وقال يلدريم إن وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس أكد له أثناء محادثات يوم الخميس أن وزارة الخزانة الأمريكية ستبدأ بتعقب التدفقات المالية لحزب العمال الكردستاني.

وأضاف قائلا “مع الإدارة الأمريكية الجديدة نعتقد أنهم جادون في إصلاح العلاقة مع تركيا لكن هذا سيظهر فقط مع مرور الوقت”. (REUTERS)

عكس السير