روسيا تنفي تلقي طلب لإرسال مراقبين للمشاركة في عملية استفتاء استقلال إقليم كردستان العراق

نفى نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، الجمعة، أن تكون وزارة الخارجية الروسية قد تلقت طلباً من إقليم كردستان العراق حول إرسال مراقبين للمشاركة في عملية الاستفتاء حول الاستقلال.

يشار إلى أن ممثل الحزب الديمقراطي لكردستان العراق في موسكو، خوشوي بابكر، قد صرح لوكالة سبوتنيك في وقت سابق الجمعة إلى أن الإقليم يجري مباحثات مع موسكو، عبر وزارة الخارجية بشأن إرسال مراقبين من روسيا للمشاركة في مراقبة الاستفتاء، مؤكداً أن سلطات الإقليم طلبت من الأمم المتحدة توجيه مراقبي المنظمة للمشاركة في الاستفتاء.

كان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني قد صرح خلال اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش عند زيارته للاقليم في شهر آذار/مارس الماضي ، أن الإقليم سيجري استفتاء على الاستقلال قريبا لإطلاع العالم على إرادة الشعب الكردستاني وحقه في تقرير مصيره. (DPA)

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