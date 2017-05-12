صحيفة : إتهام أحد أفراد حرس الحدود السويسري بالتسبب بمقتل جنين لامرأة سورية لاجئة !

ذكرت صحيفة زيورخر تسايتونغ أن النيابة العامة السويسرية وجهت اتهاما لأحد أفراد حرس الحدود، بتهمة التسبب بمقتل جنين لامرأة سورية حامل.

وقالت الصحيفة أن الجندي الواجب عليه الامتثال أمام محكمة عسكرية، تجاهل صراخ و نداء امرأة لاجئة سورية حامل عانت من نزيف ما قبل الولادة وأصر على استكمال إجراءات الترحيل لها.

ووفقا للمعلومات الأمنية فإن المرأة السورية الحامل، كانت ضمن مجموعة من اللاجئين الذين يتوجب إبعادهم عن سويسرا، وإعادتهم إلى إيطاليا، إلا أنه وقبل الترحيل استنجدت المرأة بالحارس من أجل السماح بتقديم مساعدة، وذلك بسبب آلام ولادة مفاجئة.

إلا ن الجندي السويسري رفض ذلك وأصر على استكمال الإجراءات، ووصلت المرأة اللاجئة إلى إيطاليا إلا أن الطفل كان قد فارق الحياة. (Deutsche Welle)

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