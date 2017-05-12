طفلة تويتر الحلبية الشهيرة تحصل مع عائلتها على الجنسية التركية ( صور )

منحت تركيا جنسيتها للطفلة السورية الحلبية “بانا العابد” التي اشتهرت بتغطية أخبار حلب المحاصرة عبر صفحتها في موقع تويتر، والتي تديرها والدتها.

ونشرت قناة (TRT) التركية صوراً لبانا وعائلته رفقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة.

وعلقت القناة بالقول: “الرئيس #أردوغان يقدم البطاقات الشخصية الجديدة للطفلة #السورية “#بانا_العابد” وعائلتها بعد حصولهم على الجنسية التركية”.

ووفق القانون التركي، لا يستطيع السوري الحصول على الجنسية التركية إلا عبر الإقامة لمدة خمس سنوات (إقامة عمل) وهي إقامة مكلفة مادياً ولا يستطيع سوى قلة تحمل تكاليفها، أو عن طريق استثناءات تمنح لرياضيين أو فنانين أو علماء، ولا يمكن للاجئ السوري الحصول على الجنسية التركية مهما طالت مدة إقامته في البلاد، لأنها تندرج تحت مسمى “الحماية المؤقتة”.

أما أشهر الذين سبقوا بانا في الحصول على الجنسية التركية، فهم عازف البيانو تامبي أسعد، وعالم الرياضيات جمال أبو الورد، ولاعب كرة القدم آدم متين.

لقاء سابق لبانا مع أردوغان

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