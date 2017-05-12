قوات سوريا الديمقراطية تعلن عن موعد ” معركة الرقة ” .. و تؤكد : لن نقبل بمشاركة أية قوات معنا في المعركة

↓ قوات سوريا الديمقراطية (وحدات الحماية الكردية) تتعهد بتطهير مدينة #الطبقة من الألغام وكل مخلفات الحرب مع #داعش

↓ قوات سوريا الديمقراطية: معركة #الرقة ستبدأ مع فصل الصيف

↓ قوات سوريا الديمقراطية تقول إنها لم تجد من #تركيا أي نية لبناء علاقات جيدة بين الطرفين

↓ قوات سوريا الديمقراطية: استعادة #الطبقة بدأت بإنزال جوي واسع للتحالف

↓ قوات سوريا الديمقراطية: سيتم تسليم الطبقة إلى مجلس مدني

↓ قوات سوريا الديمقراطية: سيتم تسليم الطبقة إلى مجلس محلي لإدارتها

↓ قوات سوريا الديمقراطية: تسليم الطبقة إلى مجلس مدني بعد تأمينها

↓ قوات سوريا الديمقراطية: استمرار العملية العسكرية حتى استعادة محافظة #الرقة

↓ قوات سوريا الديمقراطية: لن نحدد وقتا زمنيا لدخول مدينة #الرقة

↓ قوات سوريا الديمقراطية: اقتحام واستعادة #الرقة قد يتم بداية الصيف

↓ قوات سوريا الديمقراطية: اقتحام #الرقة سيتم بعد تلقي الأسلحة النوعية من واشنطن

↓ قوات سوريا الديمقراطية: اقتحام #الرقة قد يتم بداية الصيف

↓ قوات سوريا الديمقراطية: استعادة محافظة #الرقة ستتم على يدنا

↓ قوات سوريا الديمقراطية: لن نقبل بمشاركة أية قوات معنا في معركة #الرقة

↓ قوات سوريا الديمقراطية: سد الفرات هي مؤسسة وطنية سورية ستخدم جميع المناطق السورية دون استثناء

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