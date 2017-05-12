لاجئ سوري اقترب من عامه الـ 100 .. وحدات الحماية الكردية طردتنا من منزلنا في تل تمر تحت تهديد السلاح

يقضي “جاسم المحلي” (98 عاماً)، اللاجئ إلى تركيا من مدينة تل أبيض السورية، أيامه مقعداً جراء جروح أصيب برصاص “تنظيم ب ي د الذراع السوري لمنظمة بي كا كا الإرهابية”، وفق توصيف وكالة أنباء الأناضول، قبل نحو ثلاث سنوات.

وقال المحلي للوكالة إن عناصر ” ب ي د” نفتهم من منزلهم هو وزوجته تحت تهديد السلاح، قبل نحو ثلاث سنوات في بلدة “تل تمر” التابعة لمدينة تل أبيض في محافظة الرقة.

وأكد المحلي أنه رفض ترك منزله، فأطلق عناصر “ب ي د” النار عليه، وأصابوه بجروح هو وزوجته.

وأضاف أن جيرانه وأقرباءه نقلوهما إلى مستشفى ميداني، وبعد فترة تم تهجيرهما من منزلهما علي يد “ب ي د”.

وأشار محلي أنه يعيش في ظل ظروف صعبة بمنزل يتكون من غرفة واحدة في أحد أحياء قضاء “أيوبية” في ولاية شانلي أورفة التركية، وبمعونات ومساعدات الخيرين في القضاء.

وأردف أن الحزن الذي أصابه جراء الظلم الذي تعرضه له على يد “ب ي د” أنهكه كثيراً، وأشار إلى أنه يقضي احتياجاته الأساسية بمساعدة زوجته، وتابع “عشنا ظروفا صعبة، وهُجرنا إلى تركيا، ليتني أموت في أرضي، وفي منزلي، أريد العودة، ولو كانت هناك فرصة سأعود فوراً”.

من جانبها قالت زوجته “فاطمة محلي” إن الوحدات أحرقوا منزلهما بعد أن هجروهما منه، مبينة بالقول “لقد حرقوا ملكنا الوحيد في سوريا”. (ANADOLU)

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