ماتيس واثق بأن واشنطن و أنقرة ستتجاوزان الخلاف حول تسليح الأكراد

أبدى وزير الدفاع الاميركي جيم ماتيس الخميس ثقته بان الولايات المتحدة ستتمكن من تجاوز خلافها مع تركيا حول تسليح المقاتلين الاكراد السوريين.

وقال ماتيس على متن طائرة عسكرية اثر لقائه رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم في لندن “لا اشك في ان تركيا والولايات المتحدة ستجدان حلا، اذا كرستا كل الاهتمام الضروري لامن تركيا وامن حلف شمال الاطلسي والحملة المستمرة ضد تنظيم داعش”.

واجرى ماتيس محادثات لنصف ساعة مع رئيس الوزراء التركي في اول لقاء بهذا المستوى بين الحكومتين بعد القرار الاميركي بتسليح المقاتلين الاكراد السوريين دعما لتصديهم لداعش.

وحض الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الولايات المتحدة على العودة عن هذا القرار.

وصرح ماتيس لصحافيين يرافقونه في جولته الاوروبية “نحن ندرك تماما القلق التركي حيال حزب العمال الكردستاني” الذي تصنفه واشنطن “تنظيما ارهابيا”.

واضاف “لا نزود حزب العمال الكردستاني سلاحا، لم نقم بذلك البتة ولن نقوم به ابدا”. (AFP)

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