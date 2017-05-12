ماذا تأكل لضبط الكوليسترول في الجسم ؟

ينتج الجسم الكولسترول بشكل طبيعي عن طريق الكبد ليدخل في تركيب غشاء الخلايا، ويوقم بوظيفة هامة في إنتاج الهرمونات وبعض المواد التي تساعد على الهضم ، لكن قد يتسبب نمط الحياة وبعض العوامل الوراثية في زيادة الكولسترول بالجسم.

وينتج عن تراكم الكولسترول الزائد على جدار الشرايين انسدادها، وحدوث جلطات دموية بحسب ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، لذا إذا كان لديك كولسترول زائد، أو تريد الوقاية من هذا الخطر عليك الحد من أكل بعض الأطعمة، وزيادة أكل البعض الآخر.

تجنّب هذه الأطعمة:

دهون اللحوم الحمراء، وجلد الدجاج، والسجق واللحوم المصنّعة، والحليب ومنتجات الألبان كاملة الدسم، والزبدة، وبعض الزيوت النباتية مثل زيت جوز الهند والنخيل.

عليك أيضاً تجنّب الدهون المشبعة والتي توجد بكثرة في المخبوزات الجاهزة والحلويات، ورقائق البطاطس المقلية (الشيبس)، والبطاطس المقلية في مطاعم الوجبات السريعة، والبشار المضاف إليه زبدة، والزيوت المهدرجة (السمن النباتي)، وكل الأطعمة المقلية.

أطعمة تساعد على خفض الكولسترول:

الألياف الغذائية والتي توجد في البقوليات والخضروات والفواكه والمكسرات والبذور، وزيت الزيتون، والزيتون، وأسماك السلمون والتونة والسردين والمكاريل.

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