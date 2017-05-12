ما سر تواجد قميص فريق أرجنتيني لم يواجه برشلونة في متحف ميسي ؟

فاجأ النجم الأرجنتيني #ليونيل_ميسي مهاجم #برشلونة الإسباني، جماهير كرة القدم عندما عرض أمام أكثر من 70 مليون متابع له على موقع “انستغرام” ونحو 90 مليونا على “#فيسبوك”، صورة له مع نجله الأكبر تياغو في متحفه الخاص بالقمصان التي تبادلها مع نجوم اللعبة.

وظهر ميسي يجلس في بيته في برشلونة وإلى جانبه تياغو وحولهما العشرات من القمصان التي تبادلها مع اللاعبين خلال مبارياته مع منتخب بلاده وبرشلونة.

ومن بين القمصان التي ظهرت في متحف البرغوث 3 قمصان للاعبين يلعبون لفرق أرجنتينية وهذه الفرق هي استوديانتس لا بلاتا وريفر بليت وإلدوسيفي.

وكشفت وسائل الإعلام الإسبانية عن سر تواجد قميص لاعب لفريق إلدوسيفي المغمور والذي لم يواجه برشلونة وميسي من قبل، مع العلم أن استوديانتس لا بلاتا واجه برشلونة في نهائي مونديال الأندية عام 2009، في حين أن ريفر بليت واجه برشلونة في نهائي نفس البطولة عام 2015.

وبحسب ما نقلت صحيفة إيلاف عن صحيفة “سبورت” الكاتالونية فإن قميص فريق إلدوسيفي تواجد في متحف ميسي، بعد أن ارسله لاعب وسط الفريق الأرجنتيني هيرنان لامبيرتي لمنزل مواطنه الحائز على الكرة الذهبية 5 مرات عن طريق صديق.

وابدى هيرنان لامبيرتي البالغ من العمر 33 عاماً، سعادته الكبيرة باحتفاظ مواطنه ميسي بقميصه في متحفه الخاص، مشيرا إلى أنه علم بهذا الأمر عندما شاهد الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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