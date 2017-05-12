ميليشيات النظام تستعيد نقاطاً من ” داعش ” على طريق دمشق حلب

استعاد ميليشيات النظام جميع النقاط التي هاجمها “داعش” على طريق دمشق- حلب في ريف حماة الشمالي الشرقي.

وقال مصدر عسكري نظامي لوكالة الأنباء الألمانية، إن “الجيش السوري والقوات الرديفة، وبتغطية جوية من المروحيات الروسية، استعاد اليوم الجمعة جميع النقاط التي هاجمها عناصر تنظيم داعش والواقعة بين قرية الشيخ هلال، وبلدة خناصر في ريف حلب الجنوبي الشرقي “.

وأضاف المصدر أن “تنظيم الدولة الاسلامية شن عند الساعة الرابعة فجراً هجوماً من منطقة عقيربات في ريف حماة الشمالي الشرقي على تلك النقاط واستمرت المعارك لمدة أربعة ساعات قتل خلالها 15 عنصر من تنظيم الدولة، فيما قتل ضابط في الجيش السوري وأصيب 14 عنصراً من الجيش تم نقلهم إلى مشافي مدينة حلب وتم فتح الطريق، الذي قطع لمدة ست ساعات”.

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