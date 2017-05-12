نصائح ذهبية لاختيار كلمة مرور آمنة

شدد المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات على ضرورة اختيار كلمات مرور قوية ولا يمكن استنتاجها بسهولة من أجل تأمين الحسابات المختلفة على شبكة الإنترنت.

وفيما يلي يقدم الخبراء الألمان نصائح لاختيار كلمة مرور آمنة :

*الطول

كلمات المرور الآمنة تتكون من 8 علامات على الأقل. وكلما زاد طول كلمة المرور، كانت أكثر أمانا من الناحية النظرية.

*التركيب

عند تحديد كلمة مرور ينبغي الدمج بين الحروف الكبيرة والصغيرة والعلامات الخاصة والأعداد، كما ينبغي أن تتألف كلمة المرور من نمط عشوائي، وألا تتبع نموذجاً معيناً مثل (123456).

*محظور

الاسم الخاص وأسماء أفراد الأسرة وتواريخ الميلاد، وذلك لسهولة تخمينها.

*كلمة مرور لكل حساب

مَن يسجل كلمة مرور واحدة لجميع الخدمات كمَن يضع البيض كله في سلة واحدة، فإذا تمت سرقة كلمة مرور حساب ما، فستقع بقية الحسابات فريسة سهلة في أيدي القراصنة.

*سؤال الأمان

في الحسابات القديمة يوجد ما يعرف بسؤال الأمان، والذي يمكن من خلاله إعادة تعيين كلمة المرور في حال فقدانها، وهنا يفضل إجراء اختبار لمدى سهولة تخمين السؤال.

*برامج إدارة كلمة المرور

يوصي الخبراء الألمان باستخدام برامج إدارة كلمات المرور مثل KeePass، حيث يتم تخزينها بها بشكل مشفر، بالإضافة إلى تقديم المساعدة عند إنشاء كلمة مرور جديدة. ومَن يستخدم أحد برامج إدارة كلمات المرور، ليس عليه سوى حفظ كلمة مرور واحدة، ألا وهي كلمة مرور البرنامج.

*المصادقة ثنائية العامل

تتيح العديد من الخدمات بعد الإدخال الناجح لاسم المستخدم وكلمة المرور، إمكانية إرسال رمز أمان والذي لا يتم التسجيل إلا بعد إدخاله، وهو ما يعرف “بالمصادقة ثنائية العامل”.

وبحسب مقدم الخدمة يمكن الحصول على الرمز عبر رسائل SMS أو يتم تأكيد التسجيل عبر أحد التطبيقات. ويوصي خبراء المكتب بالاستفادة من هذه الإمكانية كلما كان ذلك ممكناً.

*تغيير منتظم

يوصي الخبراء الألمان بتغيير كلمات مرور حسابات الإنترنت بشكل منتظم، وذلك لزيادة صعوبة فرص سقوطها في أيدي القراصنة.

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