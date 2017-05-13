” آلان بكر ” العضو في برلمان بشار الأسد : بعد صمود الشعب و الجيش و الرئيس .. القيادة لن تقبل بالتقسيم

قال آلان بكر، العضو في برلمان بشار الأسد، إنه “وبعد صمود الشعب والجيش والرئيس الأسد لسنوات، لن تقبل القيادة السورية بالتقسيم”.

وزعم بحديث لوكالة مهر الإيرانية للأنباء، أن “مناطق تخفيف التوتر مفيدة لكافة الأطراف لاسيما أن بيان خارجية النظام وافقت على المبادرة الروسية، التي على الأقل تضمن تفرغ الطرف السوري لمحاربة تنظيمَي النصرة وداعش، وتسعى لتحييد الفصائل المتطرفة وتضع المسلحين السوريين على المحك إن كانوا فعلاً سيلتزمون”.

وأشار لظهور مؤشرات على أن تغيراً ما بدأ يحصل لجهة البعد الإقليمي، مضيفا أن “تركيا وافقت على المبادرة وهذا بحد ذاته تطور”، وبين أنّ “إيران كانت موجودة وهذا دليل على أن التعاون الروسي الإيراني وثيق بشأن سوريا”.

وقال إن الأهم هو البند الذي أعلنته موسكو وينص على معاقبة كل من يخرق الهدنة، مشيراً إلى أن هذا “يبقي الباب مفتوحاً أمام مواجهة وملاحقة الفصائل المقاتلة التي لا تلتزم”، معتبراً أنّه وعلى الصعيد الداخلي “فهذا يعطي مجالاً لتفرّغ الجيش والقوى الرديفة لمناطق أخرى ويوسع نطاق المصالحات والاتفاقات والتسويات وهذا سنلمسه في اليومَين القادمَين في القابون التي كانت تشكل خطراً لجهة القذائف التي تطلق على العاصمة ولجهة قربها من دمشق”.

وعبر بكر عن اعتقاده بأن معركة النظام وروسيا ومن وصفهم بالحلفاء ستكون في دير الزور والرقة، مضيفا أن دير الزور أشد خطورة من الرقة.

وأشار إلى أن “المخطط الأمريكي كان أن تشترك الأردن وتعزل إيران عن سوريا عن طريق العراق وشرق سوريا في مناطق دير الزور ومحيطها وبالتالي قطع أي إمداد أو أي بعد جغرافي لإيران في سوريا، كل المؤشرات تدل على أن الجيش السوري هو من سيصل إلى دير الزور أولاً”.

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