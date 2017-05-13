أسينسيو ” يبتز ” نادي ريال مدريد !

قالت صحيفة “جول” الإسبانية إن المهاجم #ماركو_أسينسيو حذر فريقه #ريال_مدريد من أنه لن يبقى، إذا لم يحصل على فرصة أكبر مع زين الدين زيدان في الموسم المقبل.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً في 10 مباريات في التشكيلة الأساسية مع “الميرنغي” هذا الموسم، وأعطى انطباعاً جيدا في مباريات عدة.

وتحاول أندية أوروبية كبيرة الحصول على خدمات ذلك اللاعب الشاب وفي مقدمتهم أندية الدوري الإنكليزي مثل أرسنال، ليفربول وبطل الدوري الإيطالي يوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت الصحيفة بحسب ما اوردت قناة سكاي نيوز إن وكيل أعمال أسينسيو يسعى إلى “ابتزاز” ريال مدريد للحصول على عقد جديد يتضمن راتبا أكبر ، وذلك من خلال عرض خدمات اللاعب على أندية كبيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أسينسيو يعتقد أنه يستحق راتب أعلى مع ريال مدريد بعد أدائه القوي مع النادي الملكي، وأنه مستعد للرحيل اذا لم يتم تحسين راتبه السنوي.

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