ألمانيا : الشرطة الجنائية تحقق في الهجوم الإلكتروني على ” دويتشه بان “

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، السبت، أن شبكات الكمبيوتر الخاصة بالحكومة الألمانية لم تتضر من الهجوم واسع النطاق الذي ضرب عشرات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر في عشرات البلدان أمس الجمعة، فيما تولى المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في ألمانيا التحقيق في الهجوم الإلكتروني الذي استهدف تقنيات الرقابة عبر الفيديو لدى شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان).

وذكرت وزارة الداخلية أن هذا الهجوم يأتي في إطار “وضع متفاقم للغاية ينطوي على تهديد للشبكات الإلكترونية”، والذي حذرت منه السلطات بصورة متكررة.

وأضافت الوزارة في بيان: “المعلومات الحالية تشير إلى أن من اتبع نصيحتنا بتحديث البرامج بصورة دورية، كانت احتمالية إفلاته من الهجوم جيدة”. (DPA)

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