ألمانيا : سوريان ينقذان عجوزاً ألمانية حاولت الانتحار

أنقذ رجلان سوريان عجوزاً ألمانية من الغرق، بعد أن حاولت الانتحار بمدينة نينبورغ، شمالي #ألمانيا .

وذكرت صحيفة “هانوفرشه ألجماينه تسايتونغ” الألمانية المحلية، يوم الجمعة، بحسب ما ترجم عكس السير، أن العجوز تبلغ من العمر 80 عاماً، وكانت تعيش في مأوى للعجزة في مدينة هانوفر، شمالي البلاد.

وأوضحت أن العجوز طلبت، يوم الأربعاء الماضي، سيارة أجرة وسافرت من هانوفر إلى بلدة هويا التابعة لمدينة نينبورغ، وعند وصولها لنهر “فيزر”، تركت الكرسي المتحرك وقفزت في النهر البارد.

وأشارت إلى أن السوريين عيسى شيخو وخليل سيبو كانا على ضفاف النهر، مساء ذلك اليوم، ولمحا شيئاً فيه فظنا أنه “قطعة بلاستيك”، ثم تبين لهما أنها سيدة، فقفزا وقاما بسحبها، ثم اتصالا بالإسعاف، ليتم نقلها إلى المشفى.

وقالت العجوز للمسعفين إنها كانت تريد الانتحار، فيما قالت الشرطة إن الأسباب التي دفعتها لذلك ما تزال غير معروفة.

وعن السوريين قالت الصحيفة، إن عيسى يبلغ من العمر 45 عاماً ويعيش في ألمانيا منذ 15 سنة، موضحة أنه يعمل في شركة للتعبئة والتغليف، أما خليل (47 عاماً)، فإنه ينتظر حالياً الحصول على الإقامة الدائمة.

عكس السير