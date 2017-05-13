إندونيسيا : القبض على 317 من أصل 448 سجينًا فروا قبل أيام

ألقت السلطات الإندونيسية، القبض على 317 من أصل 448 سجينا فروا من سجن في جزيرة سومطرة، عند فتح أبواب العنابر لأداء صلاة الجمعة 5 أيار/مايو الجاري.

وذكرت صحيفة “جاكرتا بوست”، نقلا عن مسؤولين، أنه تم إلقاء القبض على 317 هاربًا من سجن “سيالانغ بونكوك”.

وأوضحت أن بعض السجناء عادوا إلى السجن ليسلّموا أنفسهم طوعًا.

ومازال العمل مستمرًا من أجل إلقاء القبض على 131 سجينا مازالوا فارين في المنطقة.

ورغم أن سجن “سيالانغ بونكوك” في سومطرة يتسع فقط لـ 561 شخصًا، فإنه كان يستضيف ألفًا و800 سجين.

ويعاني المساجين من نقص الاحتياجات الأساسية من ماء وغذاء، كما يشتكون من سوء معاملة حراس السجن، بحسب افادات سابقة لمحامين.

ووقع شجار وشغب بين السجناء والموظفين خلال فتح أبواب العنابر لأداء صلاة الجمعة، ما أدى لفرار 448 سجينًا.(ANADOLU)

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